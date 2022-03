O avançado francês lesionou-se na passada segunda-feira, no triunfo por 3-0 em Maiorca, onde marcou dois golos, e não vai recuperar a tempo do embate com os rivais catalães, no domingo.

Segundo uma fonte do clube citada pela agência noticiosa EFE, nem integrar a seleção francesa, nos jogos particulares frente a Costa do Marfim e África do Sul, na quinta-feira e no dia 29 de março, respetivamente.

Com 22 golos, Benzema lidera a lista de melhores marcadores de LaLiga, que é liderada pelo Real Madrid, com 66 pontos, mais 10 do que o Sevilha, enquanto o FC Barcelona ocupa o terceiro lugar, com 51.