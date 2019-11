O treinador dos ‘Citizens’, o espanhol Pep Guardiola, também defendeu o internacional português, referindo que se tratou de “uma simples piada” entre Bernardo e Mendy, que são grandes amigos, acrescentando ser completamente errado pensar que o ‘tweet’ tinha conotação racista.

Também o rapper Valete se pronunciou sobre o assunto no final do mês passado, num vídeo publicado nas suas redes sociais. "Se nós pensarmos no caso do Bernardo Silva, a única coisa que eu sei naquele caso é que ele não teve a intenção de ser racista", refere o músico no vídeo que aborda ainda o problema do racismo estrutural em Portugal.

Recorde-se que o jogador de 25 anos, formado no Benfica, cumpre a sua terceira época ao serviço dos 'Citizens', onde chegou no verão de 2017 proveniente do Mónaco.

Na temporada passada, Bernardo Silva foi quase unanimemente considerado um dos principais jogadores do clube campeão inglês, tendo sido considerado o melhor jogador de época pelo clube. Pep Guardiola chegou a afirmar que achava Bernardo Silva o melhor jogador dessa época.

Adicionalmente, Bernardo Silva venceu o prémio de Melhor Jogador da Liga das Nações e está inclusivamente nomeado para a Bola de Ouro da France Football (juntamente com Cristiano Ronaldo e João Félix, numa lista de 30 nomeados).

Na presente temporada, o avançado português atuou em 17 jogos e apontou 5 golos ao serviço do atual segundo classificado da Premier League.