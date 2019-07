A casa de apostas online Betano é o novo patrocinador principal do Sporting de Braga e vai estar presente nas camisolas do clube minhoto nas próximas três temporadas.

A parceria entre as duas entidades foi formalizada esta sexta-feira, no estádio Municipal de Braga, com a presença de António Salvador, presidente do SC Braga , Ricardo Branquinho da Fonseca, country manager da Betano Portugal, Tiago Pereira, marketing manager da Betano Portugal, George Kypraiose, sponsorships & events executive da Stoiximan/Betano, e ainda Panos Konstantopoulos, chief marketing officer da Stoiximan/Betano.

“Ficámos impressionados com a abordagem que nos feita pela Betano e depressa percebemos que seria o parceiro ideal para o nosso clube. Como é sabido, o SC Braga entende que a visibilidade da frente da sua camisola tem grande valor, aliás reconhecido pelos analistas do mercado, e a Betano teve uma perceção muito clara da projeção que o SC Braga tem e do retorno que lhe pode dar”, frisou António Salvador, presidente dos minhotos.

O Country Manager da Betano para Portugal, Ricardo Branquinho da Fonseca, lembrou que a parceria com o SC Braga faz parte do ADN da empresa. “É uma parceria estratégica com um clube que partilha connosco valores sociais e ambição, sempre à procura dos melhores resultados, sempre à procura de dar o melhor aos nossos clientes, para os nossos adeptos. Em Portugal encontrámos no SC Braga o parceiro certo para trilhar um caminho de sucesso e de constante valorização”, afirmou Branquinho da Fonseca.

O acordo estende-se também às camisolas da equipa B e ainda na equipa Sub-23. E além das camisolas, já apresentadas, a Betano marcará também presença no Estádio Municipal de Braga, na Cidade Desportiva do clube e ainda na Sala de Imprensa.