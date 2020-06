Boavista e Santa Clara dão o pontapé de saída da ronda às 21:00, no estádio do Bessa, apresentando-se as duas equipas em campo com estados de espírito diferenciados.

Os ‘axadrezados’ estão desejosos de apagar a recente goleada (4-0) sofrida no estádio do Dragão frente ao FC Porto, enquanto a equipa açoriana vem motivada com a vitória 4-3 alcançada frente ao Benfica, em pleno estádio da Luz.

No arranque para esta ronda, o Boavista ocupa a 10.ª posição, com 35 pontos, enquanto o Santa Clara é oitavo, com 38.

Programa da 29.ª jornada:

- Domingo, 28 jun:

Boavista – Santa Clara, 21:00

- Segunda-feira, 29 jun:

Desportivo das Aves – Moreirense, 17:00

Marítimo – Benfica, 18:00

Paços de Ferreira – FC Porto, 21:15

- Terça-feira, 30 jun:

Famalicão – Portimonense, 17:00

Vitória de Guimarães – Vitória de Setúbal, 19:15

Rio Ave – Sporting de Braga, 21:15

- Quarta-feira, 01 jul:

Belenenses SAD – Tondela, 19:00 (Cidade do Futebol)

Sporting – Gil Vicente, 21:15