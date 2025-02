Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico desvalorizou os seis pontos de diferença para Benfica e FC Porto, considerando que “é uma vantagem como outra qualquer” e vincou que os ‘verde e brancos’ têm é de ser “competentes e ganhar” os seus próprios jogos.

“Temos de nos focar em ganhar e acho que a equipa está muito motivada nesse sentido. Por ser primeira, mais do que pela vantagem. Estamos onde queremos, onde desejamos, mas vai custar muito manter essa posição e eles vão ser uns verdadeiros ‘leões’. Acredito que faremos um final de época muito bom”, atirou Rui Borges, na antevisão do encontro com o Farense.

Para isso, o treinador revelou que Gyökeres e Morita, que falharam o encontro da Liga dos Campeões frente ao Bolonha, na quarta-feira, continuam “em dúvida” e que a avaliação dos mesmos será feita jogo a jogo para decidir “se vale a pena correr o risco” de utilizá-los.

Nesse sentido, não desvendou se arriscará utilizar o médio e o melhor marcador do campeonato contra o Farense, correndo o risco de não os ter disponíveis para o encontro seguinte, frente ao FC Porto, e frisou que o encontro mais importante é com os algarvios.

“O jogo mais importante é com o Farense. Isso é claro na minha cabeça. É muito claro. Naquilo que é o risco, se acharmos que vale a pena, ok. Se acharmos que não vale a pena, não vale a pena. Mas o foco é ganhar ao Farense. Eu não estou preocupado com o FC Porto”, garantiu.

Ainda sobre o tema das lesões, Borges adiantou que a lesão sofrida por Debast na quarta-feira “não foi nada de grave” e que o belga “possivelmente, poderá ser opção” no domingo, assim como Eduardo Quaresma, que “também já está recuperado e a trabalhar com a equipa”.

Questionado diretamente sobre a situação de Pedro Gonçalves, que se lesionou no início de novembro e continua indisponível, apesar de as primeiras informações apontarem no sentido de que regressasse aos relvados em janeiro, Borges foi evasivo.

“O Pote [Pedro Gonçalves], eu vejo-o focado na recuperação e toda a gente, internamente, estamos preocupados em recuperá-lo a ele como a outro jogador qualquer. O que eu sei é que está a ser bem tratado, estamos a tentar recuperá-lo o mais rapidamente possível para voltar a 100%”, desabafou.

Sobre o mercado de transferências, que encerra na segunda-feira, em Portugal, o treinador recusou comentar a possível contratação de Alisson Santos, porque “é jogador da União de Leiria”, assim como a saída de Edwards, mas vincou que o inglês “não é um problema”.

Nesse sentido, voltou a focar-se na recuperação dos jogadores lesionados, frisou que o Sporting não vai contratar “só para dizer” que contratou e considerou mesmo que a ‘janela’ de transferências de janeiro é ingrata.

“Estou muito mais preocupado em ter a malta toda a 100% e recuperados do que com o mercado, que em janeiro é muito ingrato e às vezes é um engano”, atirou.

O Sporting recebe o Farense no domingo, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

Após a vitória sobre o Nacional (2-0), na jornada anterior, na qual ambos os rivais diretos na luta pelo título perderam pontos, a equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato com seis pontos de vantagem sobre Benfica e FC Porto, adversário que visita na próxima ronda.

O Farense, orientado por Tozé Marreco, segue em penúltimo lugar, com apenas 15 pontos, e não vence há quatro jogos.