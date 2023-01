No Estádio do Bessa, o avançado gambiano Yusupha (50 e 81 minutos), o nigeriano Bruno Onyemaechi (53) e Ricardo Mangas (75) marcaram os golos do Boavista, com Moufi (55) e Paulo Estrela (83) a anotarem os tentos da equipa algarvia.

Com este resultado, o Boavista, que não vencia há dois jogos na I Liga, está em nono, com 24 pontos e menos um jogo, enquanto o Portimonense somou o sexto jogo consecutivo sem vencer (cinco derrotas e um empate) e está em 12.º, com 20.