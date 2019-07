“Escrevi ao presidente do Benfica e ele disse-me que não têm qualquer intenção de emprestar o jogador. Estamos à procura de outras alternativas. Neste momento, não há qualquer possibilidade de negócio”, afirmou Daniel Angelici.

O líder do Boca Juniors falava aos jornalistas argentinos em Miami, nos Estados Unidos, onde os ‘xeneizes’ vão realizar a pré-temporada.

Salvio, de 28 anos, iniciou na segunda-feira os trabalhos de pré-temporada no Benfica, ao serviço do qual vai iniciar a oitava temporada seguida, desde que se transferiu do Atlético de Madrid, em 2012.

Além da situação de ‘Toto’ Salvio, o presidente do Boca Juniors foi questionado sobre vários jogadores que estão a ser apontados como alvos do clube argentino, entre os quais Marcos Acuña, do Sporting.

“Apontam sempre vários nomes ao Boca. O Boca tem um bom plantel e não vamos trazer jogadores só por trazer. Temos seis médios e seis avançados, portanto não vamos acumular jogadores”, vincou Angelici.