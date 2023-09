Bola ao Ar: "A transformação de miúdo maravilha para chorão quase insuportável está acontecer"

Neste episódio do podcast Bola ao Ar, abordam-se as novas contratações na NBA, a reta final do Mundial de basquetebol (que já teve Dillon Brooks expulso e Luka Doncic a chorar) e as expectativas dos Celtics para a nova temporada regular que arranca em outubro.

Neste episódio, João Dinis e Lucas Niven falam sobre: As novidades nas contratações na NBA, nomeadamente a ida de Christian Wood para os Lakers ("é bom talento ofensivo, é alguém com bons recursos recursos", mas que "na defesa varia entre o muito mau e o desastroso") e Danny Green para os 76ers (uma chegada "do estilo Iguodala nos Warrirors" a pensar "na cultura, no balneário, para fazer a ponte entre a equipa técnica e os jogadores");

O Mundial de basquetebol , que termina esta semana e no qual Shai Gilgeous-Alexander está a ser o MVP e "de longe o melhor jogador do torneio". Já sobre a super-estrela Luka Doncic, com a derrota da sua Eslovénia diante o Canadá, "o arco de transformação de miúdo maravilha por quem está toda agente apaixonada até chorão quase insuportável está acontecer", uma vez que já é o "segundo grande evento internacional, depois do Eurobasket o ano passado, em que ele não acaba o jogo".

As expectativas em torno dos Boston Celtics e a mini-remodelação em curso. "Acho que ainda estão muito bem posicionados para dizerem que são um dos dois principais favoritos a ganhar a conferência. Por isso, vamos ver", realça Lucas Niven, destacando, porém, que antes de pensar em títulos é preciso ganhar a conferência Este.

