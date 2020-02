Não conseguem assistir à emissão em direto mas querem ouvir depois? Então subscrevam o Bola ao Ar no Spotify, iTunes, CastBox ou qualquer outra plataforma de podcasts.

Depois de mais um fim de semana All-Star (que até teve direito a um episódio especial do Bola ao Ar no Centro Comercial Alegro, em Alfragide), o João Dinis e o Ricardo Brito Reis voltam ao estúdio do SAPO24 para mais um episódio do podcast sobre NBA que é produzido pela MadreMedia.

Para além do rescaldo do All-Star Game (que já foi considerado um dos melhores de sempre) e dos concursos, vamos também receber o Rui Silva, jornalista que é amante de NBA e que assistiu ao vivo ao último jogo da carreira de Kobe Bryant, para fazer previsões (ousadas!) sobre os prémios individuais de final de temporada.

