Foi com sala cheia que João Dinis e Ricardo Brito Reis gravaram o primeiro episódio ao vivo do Bola ao Ar, podcast sobre NBA do SAPO24 produzido pela MadreMedia. O Cinema City do Centro Comercial Alegro, em Alfragide, engalanou-se para receber uma emissão onde o público foi desafiado a responder a alguns dilemas sobre jogadores e equipas da NBA. Ouça aqui o episódio completo:

A emissão foi conduzida minutos antes da transmissão em direto dos concursos de skills, três pontos e afundanços que é uma tradição do fim de semana All-Star da NBA.