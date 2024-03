NBA: Entre o possível pior Draft de sempre e a loucura da March Madness

Nos EUA, poucos eventos desportivos atingem a dimensão do March Madness, o torneio de basquetebol da liga universitária (NCAA), que arranca já no próximo dia 17 de março. Por acasião do evento, o Bola ao Ar, podcast sobre NBA, recebeu um especialista na matéria para saber quais as estrelas a manter debaixo de olho nas próximas semanas.

No segundo episódio da semana, João Dinis e Lucas Niven recebem o convidado Nuno Soares, especialista em matérias de basquetebol universitário, para falar sobre: As surpresas e desilusões do Draft de 2023 ;

; Se o Draft de 2024 que se avizinha é realmente "fraquinho" em termos de qualidade como está a ser dito;

que se avizinha é realmente "fraquinho" em termos de qualidade como está a ser dito; As estrelas e equipas a ter atenção no March Madness, famoso e tradicional torneio de basquetebol da liga americana universitária que teve a sua primeira edição em 1939. ___ Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podes também interagir com os anfitriões nas redes sociais do Bola ao Ar (Twitter/X, Instagram, TikTok — onde estamos fortíssimos!) e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram