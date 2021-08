Ouça aqui o episódio desta semana do Bola ao Ar:

No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, os anfitriões João Dinis e Ricardo Brito Reis falaram sobre o recentemente assinado contrato de Neemias Queta com os Sacramento Kings, olharam para várias equipas da NBA, como os Golden State Warriors e os New York Knicks, e tentaram perceber se vão fazer melhor ou pior do que no ano passado, conversaram sobre Jogos Olímpicos e responderam a perguntas dos patronos.

