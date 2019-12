Não conseguem assistir à emissão em direto mas querem ouvir depois? Então subscrevam o Bola ao Ar no Spotify, iTunes, CastBox ou qualquer outra plataforma de podcasts.

Este artigo do New York Times incendiou a Internet basquetebolística um pouco por todo o mundo com uma simples afirmação: Steph Curry (e não LeBron James) é o jogador da década para o reconhecido jornal norte-americano. E as redes sociais explodiram - de contentamento ou desprezo, dependendo das preferências.

É sobre esta discussão Curry vs. LeBron que vamos falar em mais um episódio do Bola ao Ar, mas não só. Aproveitando que o convidado do João Dinis e do Ricardo Brito Reis é o Pedro Rodrigues Silva, jogador de poker profissional e fã dos New York Knicks, vamos também olhar um pouco para a década da equipa da Big Apple e falar sobre as razões que teimam em não deixar uma dos maiores organizações da NBA ter sucesso.

Por último, olhamos para o All-Star Game e faremos as previsões dos Cinco Iniciais de ambas as conferências. Quais são as suas preferências?

