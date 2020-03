O Bola ao Ar tem mais convites duplos para a antestreia do filme "O Caminho de Volta" em Lisboa (Colombo) e no Porto (MarShopping) no próximo dia 11 de março às 21h30. Devido ao elevado número de participações na semana passada, decidimos abrir novo passatempo onde basta responder corretamente à seguinte questão através do e-mail 24@sapo.pt, com o assunto "O Caminho de Volta | Bola ao Ar", indicando a localidade (Lisboa ou Porto) onde prefere assistir ao filme.

“O Caminho de Volta” marca a segunda vez que o ator Melvin Gregg interpreta um jogador de basquetebol. Qual é o outro filme? Veja aqui o trailer.

Os vencedores serão contactados via e-mail para mais detalhes.

Quanto ao episódio de hoje, Márcio Martins, comentador de basquetebol na Eleven Sports, volta ao Bola ao Ar para falar do beef entre Giannis Antetokounmpo e James Harden e dos momentos de forma de Jayson Tatum e... Russell Westbrook.

Juntem-se então ao Márcio e aos já habituais João Dinis e o Ricardo Brito Reis para mais um episódio do Bola ao Ar a partir das 21h30

