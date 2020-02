Não conseguem assistir à emissão em direto mas querem ouvir depois? Então subscrevam o Bola ao Ar no Spotify, iTunes, CastBox ou qualquer outra plataforma de podcasts.

A Joana Soeiro, jogadora de basquetebol do SL Benfica e da Seleção Nacional, é a convidada de mais uma edição do Bola ao Ar. A Joana junta-se ao João Dinis e ao Ricardo Brito Reis para discutir a atualidade da principal liga de basquetebol do mundo num episódio em que serão estreadas novas rubricas no programa que prometem discussão, polémica e o eventual humor inadvertido.

Os 50 pontos de Trae Young, a camisola retirada de Dwayne Wade e uns Los Angeles Clippers que ainda ninguém percebeu se são ou não para valer serão alguns dos temas em destaque, para além de um passatempo que vai levar os fãs de NBA ao cinema.

O Bola ao Ar tem convites duplos para a antestreia do filme "O Caminho de Volta" em Lisboa (Colombo) e no Porto (MarShopping). A película conta a história de Jack Cunningham (protagonizado por Ben Affleck), antigo fenómeno do basquetebol durante seus os tempos de liceu mas que anos depois, traumatizado por uma perda irreparável, mergulha numa espiral de decadência e alcoolismo que o conduz ao fim do seu casamento. Contudo, tudo pode mudar quando é convidado para treinar a equipa que o glorificou, e que atravessa uma grave crise de resultados.

“O Caminho de Volta” é realizado por Gavin O’Connor, com quem Ben Affleck já tinha trabalhado em 2016. Qual o nome desse filme, realizado por O’Connor, que tem também Affleck como protagonista?

