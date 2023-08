Reis tem a amarela presa ao corpo por centésimos de segundo e tem contra si as bonificações distribuídas na chegada a Vila Franca de Xira, onde Linarez deve lutar pela vitória ao sprint, depois de, na quinta-feira, ter sido o primeiro a cruzar a meta em Ourém.

Outro homem rápido, o checo Daniel Babor (Caja Rural), segundo na primeira etapa, é terceiro na geral, a um segundo do palmelense da Glassdrive-Q8-Anicolor, e é outro dos candidatos a ‘destroná-lo’ no final dos 177,2 quilómetros com início em Abrantes.

É no Rossio ao Sul do Tejo que os corredores vão começar a percorrer, a partir das 12:55, a segunda etapa, encontrando em Torres Novas (31,6) e no Cartaxo (89,4) as duas primeiras metas volantes do dia, que também distribuem três, dois e um segundo aos três primeiros.

A quarta categoria do Alto da Agruela, localizada ao quilómetro 126,4, antecede o sprint intermédio de Arruda dos Vinhos (134,4), com o pelotão a seguir então para a terceira categoria de Carvalha (139,2).

A chegada da segunda etapa acontecerá junto à Praça de Touros de Vila Franca de Xira, onde, pelas 17:35, se saberá se Reis consegue manter a amarela.