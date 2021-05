Com o defesa esquerdo luso no onze titular, e a atuar durante toda a partida, o Borussia Dortmund adiantou-se cedo no marcador, logo aos cinco minutos, por intermédio do inglês Jadon Sancho, que bisou aos 45, já depois de o ‘matador’ norueguês Erling Haaland ter marcado aos 28 minutos.

Depois de uma primeira parte demolidora por parte do Dortmund, o Leipzig voltou dos balneários com vontade de reentrar na partida, e dispôs de inúmeras ocasiões para golo, mas o mesmo só surgiu aos 71 minutos, com um remate fulminante de fora da área do espanhol Dani Olmo.

O Leipzig apostou tudo no ataque, mas foi o rival que marcou, aos 87, novamente por Haaland, que retirou o recorde que o seu colega Sancho fixara durante o primeiro tempo, tornando-se o mais jovem de sempre a marcar um ‘bis’ na final da Taça alemã, jogada no Olímpico de Berlim.