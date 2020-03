A equipa da casa inaugurou o marcador aos 32 minutos pelo avançado suíço Breel Embolo, e ampliou a vantagem aos 70, através de um autogolo do defesa espanhol do Colónia, Jorge Mere.

A equipa visitante ainda logrou marcar o seu golo de honra, aos 80 minutos, pelo avançado Mark Uth, mas os três pontos já não fugiriam ao Borussia Mönchengladbach, que subiu assim ao quarto lugar da Bundesliga, que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

A prova é liderada pelo Bayern Munique, com 55 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 51, do Leipzig, com 50, do Borussia Mönchengladbach, com 49, e do Bayer Leverkusen, com 47.