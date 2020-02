O jogador bracarense, que marcou dois golos e fez uma assistência nas quatro partidas da prova no mês passado, recebeu a preferência de 20,74% dos treinadores, superando a concorrência do antigo médio do Sporting Bruno Fernandes (14,81%) e do companheiro de equipa Francisco Trincão (8,89%).

Horta foi ainda eleito o melhor avançado (26,67%), à frente do benfiquista Carlos Vinícius (14,07%) e do também bracarense Paulinho (11,85%).

Bruno Fernandes, que, entretanto, rumou aos ingleses do Manchester United, foi eleito o melhor médio (16,30%), o ex-defesa do Vitória de Guimarães Edmond Tapsoba, transferido para o Bayer Leverkusen, o melhor defesa (20%) e Helton Leite, do Boavista, o melhor guarda-redes (19,23%).

Já o técnico do Benfica, Bruno Lage, foi considerado pelos seus homólogos o melhor treinador de janeiro, com 28,36%, enquanto o prémio de melhor golo foi atribuído ao extremo mexicano do FC Porto Jesús Corona, pelo tento apontado ao Moreirense, na 16.ª jornada.

Na II Liga, o avançado cabo-verdiano Kukula, do Sporting da Covilhã, foi considerado o melhor jogador do mês passado, batendo a concorrência de Zé Tiago (Mafra) e Daniel bragança (Estoril-Praia).