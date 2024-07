A publicação oficial do governo brasileiro informou hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou uma lei que ratifica a homenagem nacional a Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos.

A data escolhida para a celebração é uma referência ao dia em que Pelé marcou o golo da vitória do Santos, de penálti, por 2-1, sobre o Vasco da Gama, no Estádio Maracanã, em 1969, supostamente o seu milésimo golo, embora alguns historiadores do futebol levantem dúvidas acerca da autenticidade desse número.

Na ocasião, Pelé aproveitou a comemoração desse golo para fazer um discurso de cariz político no final do jogo, aludindo à necessidade de o Brasil, enquanto Estado, cuidar melhor das suas crianças, numa altura em que o país estava sob uma ditadura militar, que teve início em 1964 e cujo fim chegou apenas em 1985.

“Este é um reconhecimento mais do que merecido para uma das pessoas mais importantes e influentes não só no futebol brasileiro, mas no desporto mundial”, disse o senador Jorge Kajuru, antigo jornalista desportivo e um dos patrocinadores do projeto enviado ao Congresso.