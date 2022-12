O pentacampeão Brasil qualificou-se hoje para os quartos de final do Mundial de futebol de 2022, ao vencer a Coreia do Sul, de Paulo Bento, por 4-1, no sexto jogo dos 'oitavos', no Estádio 974, em Doha.

Vinícius Júnior, aos sete minutos, Neymar, aos 13, de penálti, Richarlison, aos 29, e Lucas Paquetá, aos 36, apontaram os tentos dos 'canarinhos', campeões em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, enquanto Paik Seun-gho marcou para os asiáticos, aos 76. Nos quartos de final, num jogo marcado para sexta-feira, em Doha, pelas 15:00 (em Lisboa), o Brasil vai defrontar a Croácia, vice-campeã em título, que superou nos 'oitavos' o Japão no desempate por penáltis (3-1, após 1-1 nos 120 minutos).