Na sexta-feira, a Rússia acusou a Ucrânia de estar por trás da explosão que matou o general russo Yaroslav Moskalik, vice-chefe da Diretoria Operacional Principal do Estado-Maior das Forças Armadas.

"O agente dos serviços especiais ucranianos Ihnat Kuzin, nascido em 1983 e residente na Ucrânia, que colocou explosivos num Volkswagen Golf em Balashikha, região de Moscovo, matando o general Yaroslav Moskalik, foi preso", revelou o FSB em comunicado.

De acordo com o serviço de inteligência, Kuzin instalou uma bomba caseira no carro do militar, que levou de um esconderijo mantido pelos serviços especiais ucranianos na região de Moscovo. A bomba foi então ativada por controlo remoto a partir da Ucrânia, revelou o FSB.