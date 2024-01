“Bem-vindo, Marcos Leonardo”, escreveu o clube ‘encarnado’ nas redes sociais, numa publicação acompanhada por um vídeo com as primeiras imagens do futebolista brasileiro e com o ‘hashtag’ #MarcosLeonardo2029.

No vídeo, o jogador recebe uma camisola do Benfica e diz as primeiras palavras equipado de ‘vermelho e branco’: “Agora já tenho tudo para jogar no Glorioso. Carrega Benfica”.

Em comunicado enviado na quinta-feira à Comissão do Mercado de Valor Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que “chegou a acordo com o Santos FC para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Marcos Leonardo, por um montante de 18 milhões de euros”.

“Mais se informa que o Santos FC terá ainda direito a receber uma percentagem de 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador”, acrescenta o comunicado.

O Benfica finaliza que “foi celebrado um contrato de trabalho desportivo” com Marcos Leonardo “que vigora até 30 de junho de 2029, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros”.

O avançado de 20 anos, que também já pousou para a fotografia com o presidente Rui Costa e a camisola com o seu nome e o número 2029, é o primeiro reforço de inverno dos 'encarnados', depois de ter feito toda a sua carreira no Santos, pelo qual se estreou em 2020 pela equipa principal.

No último Brasileirão, no qual o Santos foi despromovido à Série B, Marcos Leonardo marcou 13 golos e fez duas assistências, em 31 jogos.