No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, João Dinis e Ricardo Brito Reis discutems se a incrível época de Jokic faz (ou não) dele uma superestrela que pode levar uma equipa ao título, do autêntico "passador" que é a defesa dos Brooklyn Nets e de como Andre Drummond pode não ser a solução para o conjunto de Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving.

Para além disso, levanta outra questão: será que quando a carreira de LeBron James terminar, a sua camisola vai ser retirada por três equipas da NBA?

