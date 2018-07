“Estou sempre disponível para ajudar a seleção se precisarem de mim. Vou manter a mesma mentalidade que me motivou todos estes anos na seleção, valorizando cada treino e cada jogo”, garantiu o central.

Bruno Alves, que hoje foi homenageado pela cidade da Póvoa de Varzim, de onde é natural e mantém raízes, na inauguração de um parque lúdico e de jogos, ‘batizado’ com o seu nome, na marginal da localidade, fez um balanço mais a frio da prestação de Portugal no recente Campeonato do Mundo, na Rússia.

“Acreditava que Portugal fosse mais longe, mas não foi possível, porque nem sempre conseguimos alcançar o que queremos. Esta experiência pode ajudar-nos a melhorar no futuro, acreditando que com os jogadores e a estrutura que a seleção tem, Portugal pode fazer melhor”, analisou.

Bruno Alves reconheceu que está a ser um Mundial atípico pela prematura eliminação de seleções consideradas favoritas, lembrando que “a diferença de qualidade entre seleções não é tão grande, porque, hoje em dia, todas têm boas estruturas”.

O defesa foi ainda instando a comentar a possível transferência do “amigo” Cristiano Ronaldo para a Juventus, de Itália, considerando que seria importante um novo desafio para a carreira do capitão da seleção.

“Se for essa a escolha dele, desejo-lhe a melhor sorte. Estou sempre a torcer por ele independentemente de onde jogue. Tendo estado ao seu lado em tantas batalhas e jogos ao longo de doze anos, sei que ele gosta de se motivar e é importante ter um novo desafio”, analisou.