O internacional português marcou presença na apresentação de Cristiano Ronaldo na Juventus e até já pediu a D. Dolores, mãe de CR7, autorização para dar "umas porradinhas" no Ronaldo.

Em tom de brincadeira, Bruno Alves, internacional português de 36 anos, oficializado como reforço dos italianos do Parma, disse em entrevista esta segunda-feira, à margem da conferência de apresentação de Ronaldo, que falou com a mãe de CR7 para saber se lhe podia dar umas "porradinhas" esta temporada na Série A. "Ontem ao jantar até pedi autorização à mãe se podia dar uma porradinhas nele", disse.

Fora brincadeiras, o defesa central, colega de Ronaldo na Seleção Nacional, assumiu que "vai ser bonito voltar a jogar contra" Ronaldo e desejou-lhe muito sucesso em Itália. "Acredito que ele pode ter sucesso aqui, já demonstrou [o seu valor] em todos os clubes em que jogou, coletivamente e individualmente."

Em 2009, em Old Trafford e na Invicta, Bruno Alves e CR7 estiveram frente-a-frente em dois encontros da Liga dos Campeões, com o primeiro a levar o dragão ao peito e o avançado a defender as cores do Manchester United. Para a memória fica o golo de Cristiano Ronaldo no Dragão que lhe valeu o Prémio Puskás.

Questionado sobre a possibilidade de CR7 dar à Juventus a tão ambicionada Liga dos Campeões, Bruno Alves mostrou-se confiante: "Acredito que sim, acho que ele é muito forte em todos os aspetos, físico e mental. Acho que a Juventus tem todas as condições e estrutura que ele já tinha no clube passado, e acho que vai conseguir vencer mais uma vez".

Já sobre o desafio que Ronaldo representa para os defesas da Série A, a primeira liga do campeonato nacional italiano, Bruno Alves respondeu: "Temos de nos preparar bem. Jogar contra o melhor é assim, temos de estar no limite e no melhor da nossa forma".

Questionado sobre a saída do Real Madrid, Bruno Alves escusou-se a tecer grandes comentários, dizendo apenas que Cristiano" é um jogador que precisa de desafios e todos os desafios que teve ao longo da sua carreira conseguiu superar, e aqui não será diferente. Ele foi muito feliz lá [no Real Madrid]. (...) Cristiano tem um carinho enorme pelo Real Madrid, mas o presente agora é que conta e acho que ele vai fazer mais e melhor aqui na Juventus".

O defesa central destacou ainda a resiliência de Ronaldo: "Acho que a força mental dele é muito grande, ele consegue primeiro superar os desafios na sua cabeça. É o melhor atleta de futebol de sempre", concluiu.

Já sobre a sua estreia no Parma, Bruno Alves assumiu que será uma "época dura" mas comprometeu-se a jogar "o melhor que sabe".

Bruno Alves regressa ao campeonato italiano após uma temporada na Escócia ao serviço do Glasgow Rangers, tendo assinado pelo Parma até ao final desta época.

O clube italiano desceu de divisão em 2015, tendo declarado posteriormente falência e criado uma nova identidade, que o levou a recomeçar na Série D do futebol transalpino. Nesse recomeço, o Parma foi subindo sucessivamente de escalões até regressar agora ao principal campeonato, e já depois, de em 2017, ter sido adquirido pelo investidor chinês Jiang Li Zhang.

No Parma, Bruno Alves, formado no Varzim e FC Porto, representará o décimo clube da sua carreira, depois de passagens também por Farense, Vitória de Guimarães, AEK Atenas, Zenit São Petersburgo, Fenerbahçe, Cagliari e Rangers.