O defesa central internacional português Bruno Alves revelou hoje que vai 'pendurar as botas', aos 40 anos, depois de uma carreira repleta de títulos nos diversos clubes por onde passou, e também na seleção, com a conquista do Euro2016.

"Hoje comunico que termino a minha carreira de jogador de futebol, sendo grato por tudo e a todos os clubes e dirigentes, treinadores e pessoas que estiveram envolvidos na minha vida desportiva", lançou Bruno Alves na rede social Instagram. Bruno Alves apresenta no palmarés quatro Ligas portuguesas, três Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira, ao serviço do FC Porto, duas Ligas russas, uma Taça da Rússia e uma Supertaça da Rússia, pelo Zenit, e uma Liga turca e uma Supertaça da Turquia, com o Fenerbahce. Depois de ter feito a formação no Varzim e no FC Porto e de passar por alguns empréstimos, o jogador português destacou-se ao serviço dos 'dragões' ao longo de cinco épocas. De seguida passou pelo Zenit, da Rússia, pelo Fenerbahçe, da Turquia, pelo Cagliari, de Itália, Rangers, da Escócia, pelos italianos do Parma e pelo Apollon, da Grécia, onde chegou após uma meteórica passagem no verão passado pelo Famalicão, emblema da I Liga portuguesa pelo qual nem chegou a alinhar. O central representou a seleção portuguesa 'AA' por 96 vezes, apontando 11 golos.