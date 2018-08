Bruno de Carvalho chegou esta manhã a Alvalade, sendo previsto que entregue uma providência cautelar que anula a sua destituição como presidente do clube. Pode ficar assim aberto o caminho para que tome de novo posse como presidente do Sporting.

Tribunal terá dado razão a Bruno de Carvalho em relação à Assembleia Geral destitutiva, anulando os resultados da mesma. Assim, o antigo líder pode voltar a ser presidente.

O presidente destituído chegou a Alvalade por volta das 12h30, acompanhado de Nuno Santos e Trindade Barros. Bruno de Carvalho mandou ainda chamar elementos da PSP.

Bruno de Carvalho, que foi destituído em Assembleia Geral, em 23 de junho último, foi recentemente um dos oito a apresentar candidatura à presidência do clube, mas a lista foi excluída pela MAG pelo facto de o antigo dirigente e outros dois elementos da lista estarem suspensos de sócios.

Desta forma, surgiram depois como elegíveis à presidência dos ‘leões’ Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira, Rui Rego e José Maria Ricciardi.

As eleições no Sporting estão marcadas para 08 de setembro e, até ao momento, foram formalmente apresentadas as candidaturas de Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues e João Benedito.

Contudo, caso se venha a confirmar a anulação, por parte do Tribunal, da decisão da AG, todas as decisões tomadas depois de 23 de junho vão ser anuladas, o que implica também que não vão ser realizadas eleições.