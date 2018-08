O futebolista Bruno Fernandes disse hoje que o Sporting vai "tentar aproveitar as debilidades do Benfica" e tirar partido disso para vencer no sábado o primeiro dérbi da época na I Liga, no Estádio da Luz.

O Sporting chega à terceira jornada, tal como o Benfica, com seis pontos em seis possíveis, depois dos triunfos frente ao Moreirense (3-1) e Vitória de Setúbal (2-1), mas Bruno Fernandes considera que “este jogo será mais difícil”. “O dérbi traz outras motivações, outro ambiente e outras responsabilidades. Temos de defrontar o Benfica de uma maneira diferente das outras equipas, não por desrespeito, mas porque um dérbi requer sempre mais dos próprios jogadores, principalmente a nível emocional”, disse o médio internacional português à Sporting TV. Bruno Fernandes defendeu que o objetivo dos ‘leões’, de “fazer o máximo de pontos possíveis”, está “a ser concretizado” e frente ao Benfica o foco está “em continuar com esta fase positiva e com as vitórias”, com a certeza de qua “há ainda muito para melhorar”. “O importante é melhorar jogo a jogo e ainda há muito para melhorar. Acredito que ainda vamos melhorar, pois no Sporting há a responsabilidade de jogar para ganhar todos os jogos”, justificou o médio Bruno Fernandes, de 23 anos, e um dos ‘capitães’ da equipa. Bruno Fernandes abordou a “responsabilidade muito grande” de envergar a braçadeira sempre que Nani não se encontre em campo e confidenciou que nunca esperou tal ser possível na segunda época de ‘leão’ ao peito. “Capitanear a equipa do Sporting é um orgulho imenso. Nunca esperei tão cedo chegar a este patamar, porque passaram por aqui jogadores de grande renome que foram capitães. Tento passar aos meus companheiros aquilo que são as minhas ideias”, referiu. Bruno Fernandes esteve em evidência no primeiro jogo (Moreirense), em que teve “a felicidade de estar em dois dos três golos” do Sporting, mas no segundo (Vitória de Setúbal) admite ter ficado “um bocadinho abaixo” do seu normal rendimento. “Esta semana tenho vindo a trabalhar para perceber onde errei, para melhorar”, disse Bruno Fernandes, sublinhando que o objetivo do Sporting é o de continuar a vencer e melhorar de jogo para jogo.