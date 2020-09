O médio, de 26 anos, que chegou apenas no ‘mercado de inverno’ a Manchester, por 55 milhões de euros (que poderá aumentar em função do cumprimento de objetivos) obteve a distinção, designada ‘Sir Matt Busby Player of the Year’, à frente de Anthony Martial e Marcus Rashford, segundo e terceiro mais votados.

O português sucede na conquista do prémio a Luque Shaw e é o primeiro a merecer o voto dos adeptos em apenas meia época com a camisola dos ‘red devils’.

“Sentimo-nos sempre bem ao conquistar este tipo de troféus, não sou diferente. Estou muito feliz. Quero juntar a isto muitos mais troféus para o clube e para os adeptos, porque penso que o merecem”, disse o jogador português, citado pelo clube.

O médio recolheu 35,5% das preferências dos adeptos, enquanto Martial obteve 34% e Rashford 10,4%.

Na sua primeira época em Old Trafford, Bruno Fernandes disputou, desde fevereiro, 22 jogos e marcou 12 golos.