O acordo está fechado, Bruno Lage vai assinar pelo Benfica até 2026, e vai ser apresentado esta tarde, no Caixa Futebol Campus, pelas 18h30.

Quatro anos depois de ter saído, Lage, de 48 anos, está de regresso aos encarnados e formalizou o acordo com Rui Costa durante uma reunião nesta última quarta-feira.

No entanto, o planeamento para esta temporada, com análise tanto do plantel da equipa principal e ainda da B, foi visto como mais determinante nesta fase do que propriamente a apresentação do treinador, pelo que esta será realizada apenas hoje.

Esteve em cima da mesa a apresentação apenas para sexta-feira, mas os últimos passos foram dados esta tarde no Seixal, onde estiveram reunidos e onde será a apresentação.

Esta, refira-se, é a terceira passagem de Bruno Lage pelos encarnados, tendo iniciado a sua carreira na Luz na formação do clube encarnado.

(Artigo atualizado às 17h07)