Já o defesa-central Ferro, futebolista revelação do ano, realçou que, “se há grupo de trabalho que dá a volta a momentos menos bons, é este”.

Os outros nomeados na categoria de futebolista revelação eram Florentino, Jota e Francisca Nazareth, esta última da equipa feminina.

A gala, realizada no Campo Pequeno, em Lisboa, celebrou o 116.º aniversário do Benfica e premiou as figuras que mais se destacaram no universo benfiquista ao longo do último ano.

Entre os vencedores, além de Bruno Lage, Pizzi e Ferro, destacam-se os prémios atribuídos ao canoísta Fernando Pimenta, de atleta de alta competição, e à equipa de voleibol masculino, que arrecadou o prémio de equipa do ano.

Lista dos vencedores dos Galardões Cosme Damião:

Revelação: Ferro

Inovação: Formar à Benfica

Formação: Juniores de futebol feminino

Atleta de Alta Competição: Fernando Pimenta (canoagem)

Mérito e Dedicação: João Sequeira de Andrade

Parceiro do Ano: Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

Projeto do Ano: Juntos por Moçambique

Revelação Modalidades: Rafael Lisboa (basquetebol)

Casa do Ano: Casa do Benfica de Grândola

Equipa do Ano: Voleibol masculino

Carreira: Vítor Martins

Treinador do Ano: Bruno Lage

Futebolista do Ano: Pizzi

Homenagem: José António Martínez