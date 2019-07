"O grande objetivo neste momento é ir ao encontro do melhor que fizemos o ano passado. É criar a melhor condição física para todos e em termos coletivos jogarmos da mesma forma com que terminámos o campeonato", lançou aos jornalistas Bruno Lage no final do treino de hoje em Stanford, nos Estados Unidos (EUA).

E acrescentou: "Faço um balanço muito positivo, uma entrega de toda a gente, o mais importante é ligarem-se uns aos outros, voltarem a ligar-se uns aos outros, até mesmo na forma como os novos jogadores foram recebidos, para interagir, quer dentro de campo, e temos sentido isso, há uma vontade enorme de entrar no espírito desta equipa, dentro e fora de campo".

O técnico ‘encarnado’ sublinhou que, nestas primeiras semanas de trabalho, enquanto não há um onze definido, todos treinam de forma muito empenhada para tentar conquistar um lugar entre os titulares.

Questionado sobre a possibilidade de combinar os avançados Seferovic e Raúl de Tomás na frente de ataque das águias, Lage disse que "existem todas as possibilidades", e que "são os jogadores que fazem as equipas e criam as dinâmicas" de jogo.

"Por isso é que eu disse, no final do jogo com a Académica, que não vamos encontrar o substituto para o Jonas, nem para o João Félix, vamos é ter jogadores diferentes. Cada jogador por si traz dinâmicas diferentes, e traz valor acrescentado à equipa de forma diferente. O mais importante é nós encontrarmos a melhor dinâmica para criarmos uma equipa competitiva", assinalou.