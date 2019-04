Quanto ao adversário de domingo, o treinador do Benfica deixou vários elogios aos bracarenses, que chegaram a lutar pelo título.

“É uma equipa que andou muito tempo a lutar pelo título, apresenta um futebol dinâmico, com coletivo muito forte e com uma orientação fantástica do Abel. É uma equipa que joga em equipa”, analisou.

Bruno Lage vincou que o Benfica precisa de “estar ao melhor nível e de colocar em prática o seu jogo”, para “criar oportunidades e marcar golos”.

Benfica, segundo com menos um ponto do que o campeão FC Porto, que tem mais um jogo disputado, e Sporting de Braga, quarto com 64 pontos, defrontam-se no domingo, às 17:30, no Estádio Municipal de Braga, sob arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.