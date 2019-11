“Não pode haver espaço para facilidades e a mentalidade tem de ser a que tivemos na última eliminatória. Temos de apresentar uma equipa séria e competente, porque sabemos que do outro lado estará sempre uma equipa com ambição”, alertou Bruno Lage.

Sobre o Vizela, que lidera a série A do Campeonato de Portugal, Bruno Lage destacou a boa época feita até ao momento pelo conjunto orientado por Álvaro Pacheco.

“Tem feito uma campanha muito boa, está em primeiro, e é uma boa equipa, com bons processos e competência”, disse o treinador dos ‘encarnados’, que por isso mesmo admitiu que no onze que vai eleger não haverá lugar a poupanças.

“Procuramos sempre apresentar a melhor solução. Temos muita gente com muito tempo sem competir e não faz sentido depois entrarem a frio na Liga dos Campeões. Por isso, será uma equipa muito competente, tal como fizemos com o Cova da Piedade”, relembrou o técnico.

Fora das opções para a deslocação a Vizela está Haris Seferovic, que se lesionou ao serviço da seleção suíça. Bruno Lage não revelou se Raúl de Tomás será a alternativa ao avançado helvético, mas sublinhou que o espanhol tem a sua total confiança.

“As oportunidades são para todos os jogadores. O Raul tem estabilidade e a total confiança da nossa parte. Apenas terá de contribuir quando tiver uma oportunidade”, afirmou Bruno Lage, avançando que também Jota tem o seu apoio e que a sua afirmação de águia ao peito é “uma questão de oportunidade”.

Sobre a sua renovação de contrato, que há muito é notícia, Bruno Lage esclareceu que o que está em cima da mesa é somente “um aumento salarial” e que é um tema que não o preocupa.

“É um aumento do salário e não uma renovação. O melhor treinador do mundo assinou esta semana até 2023 e o meu contrato também é até 2023, por isso não faz sentido qualquer renovação. De qualquer forma, não é um assunto que me tira o sono”, finalizou Bruno Lage.

O Benfica, líder da I Liga, defronta no sábado o Vizela, líder da Série A do Campeonato de Portugal, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, a partir das 20:45, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.