As ‘águias’ chegaram a liderar o campeonato com mais sete pontos de vantagem, mas nos últimos cinco jogos apenas venceram um (mais duas derrotas e dois empates), e ‘entregaram’ a liderança ao FC Porto.

No domingo, o plantel do Benfica realizou testes físicos no centro de estágio, após quase dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19, com vista ao regresso de hoje aos treinos no centro de estágios do Seixal.

Portugal juntou-se a Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália entre os países que ensaiam o regresso dos campeonatos nacionais de futebol, ao contrário do ocorrido em França e nos Países Baixos, que cancelaram as competições.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 245 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.043 pessoas das 25.282 confirmadas como infetadas, e há 1.689 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.