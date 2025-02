“Temos de estar no nosso melhor, frescos e com enorme ambição de vencer o jogo. Sabemos que vamos jogar contra uma equipa com uma linha de cinco, com bons mecanismos e que está a fazer um bom campeonato. É uma equipa muito agressiva no ataque à profundidade, com muita dinâmica. Temos de estar preparados”, disse Bruno Lage.

O técnico disse ainda sentir que a equipa se dá bem a defrontar linhas de cinco e que tem tido essa capacidade, revelando-se, por isso, “bastante otimista em relação ao jogo”.

O treinador do Benfica, que falava em conferência de imprensa de antevisão da partida da 22.ª jornada, falou também da onda de lesões que está a afetar a equipa e deu como certa a titularidade do jovem Leandro Santos como defesa-direito, face às ausências de Bah, Aursnes e Tomás Araújo.

“Para amanhã (sábado), é o Leandro”, assegurou o técnico, que acabou, no entanto, por admitir que Tomás Araújo ainda não está definitivamente afastado do jogo nos Açores.

“O que me cabe a mim é encontrar soluções. Temos as que temos no nosso plantel. Diariamente trabalham comigo praticamente as duas equipas, quer a equipa B, quer os sub-23. Conheço perfeitamente os dois plantéis e eles cada vez mais têm conhecimento do que eu quero. E é ali que vamos encontrar soluções para responder a cada momento”, disse.

Já sobre a alegada recidiva da lesão de Di Maria, que teve de ser substituído no jogo da Liga dos Campeões com o Mónaco, depois de ter estado em campo apenas 18 minutos, Bruno Lage negou que o jogador argentino já estivesse lesionado antes da partida.

“Na primeira situação, o Di Maria não esteve lesionado. Sentiu um desconforto, foi analisado por radiologistas dentro e fora do Benfica e o jogador não apresentava qualquer tipo de lesão”, assegurou Bruno Lage, afastando a possibilidade de ter havido alguma precipitação na entrada do jogador frente ao Mónaco.

“Sempre que colocamos onze jogadores em jogo, mais os cinco [suplentes], ou até mesmo no aquecimento ou no treino, os jogadores podem estar sujeitos a lesão”, acrescentou Bruno Lage, afirmando que as decisões sobre a inclusão de jogadores são sempre baseadas em “critérios científicos”.

O Benfica joga defronta, a partir das 17h00 locais (18h00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o Santa Clara, em partida da 22.ª jornada, dirigida por Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Os lisboetas ocupam o segundo lugar, com 47 pontos, a quatro do líder Sporting, enquanto o Santa Clara ocupa a quinta posição, com 38 pontos, a cinco de FC Porto e Sporting de Braga, terceiro e quarto, respetivamente.