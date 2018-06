O português Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5), vice-campeão europeu de ralis, subiu hoje à liderança do campeonato, ao terminar no segundo lugar o Rali do Chipre, a seis décimos de segundo do cipriota Simos Galatariotis (Skoda Fabia R5).

Magalhães partiu para o terceiro e último dia da quarta prova do campeonato continental da terceira posição, a 8,8 segundos do finlandês Juuso Nordren (Skoda Fabia R5), que liderava e sofreu hoje um acidente, e a 4,2 segundos de Galatariotis.

Nesta jornada, o qatari Nasser Al-Attyah (Ford Fiesta R5), vencedor do Dakar em 2011 e 2015, venceu quatro das seis especiais e chegou a liderar a prova, mas perdeu mais de três minutos devido a um furo no 13.º e último troço cronometrado e acabou no quarto posto, a 2.27,0 do vencedor.

O piloto português acabou por ser mais regular no último dia e ficou próximo do triunfo na última classificativa, na qual se aproximou uns insuficientes 8,5 segundos de Galatariotis, enquanto o húngaro Norbert Herczig (Skoda Fabia R5) também beneficiou da ‘queda’ de Al-Attyah para assegurar o terceiro lugar, a 1.21,4 minutos.

Com o segundo lugar no Chipre, Bruno Magalhães, vencedor do Rali da Acrópole, na Grécia, beneficiou da desistência do anterior líder, o russo Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5), para chegar ao primeiro lugar.

O Europeu de ralis prossegue em julho, com a disputa do Rali de Roma, entre 20 e 22, com a sexta das nove provas do ano.