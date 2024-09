Alerta para as duas vitórias consecutivas dos ‘gansos’, sobre Estrela da Amadora (1-0) e Moreirense (3-1), o técnico de 47 anos lembrou que a formação de Barcelos atravessa um ciclo de quatro encontros sem derrotas, que inclui empates em “jogos muito difíceis” com Sporting de Braga (0-0) e Famalicão (1-1), e vincou que qualquer dos seus pupilos está “sempre motivado para jogar”.

“Este grupo tem trabalhado muito bem. Os jogadores têm sido inexcedíveis no que lhes é pedido. A preparação foi tranquila e normal. Vamos ter um Gil preparado para o jogo que aí vem, contra um adversário muito motivado por duas vitórias consecutivas. Mas também estaremos motivados, com vontade de ganhar o jogo”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30, no Estádio Cidade de Barcelos.

Ainda sem derrotas desde que assumiu o comando dos ‘galos’, em 09 de agosto, Bruno Pinheiro reconheceu que esperava ver os jogadores “demorarem mais um pouco” a “assimilar as suas ideias” e elogiou a sua competitividade, mesmo sem tempo para “consolidarem processos”, algo que é sobretudo levado a cabo na pré-época.

“Temos trabalhado muitos conceitos associados ao plano de jogo, o que não nos permite consolidar outras ideias, mas os jogadores têm as ‘ferramentas’ para fazer o pretendido em cada semana e transformam-se em jogo. Querem muito ganhar. São muito competitivos. Não me imagino a trabalhar com o grupo sem essa característica. São fantásticos nesse aspeto”, assinalou.

O ‘timoneiro’ gilista recusou ainda divulgar qual o ponta de lança que vai utilizar, tendo-se mostrado agradado com o facto de Cauê, Jorge Aguirre e Pablo serem três “jogadores bastante diferentes e úteis”, e disse que vai recorrer à “prata da casa” para solucionar as ausências dos médios Cáseres e Sithole, com lesões que se preveem de longa duração.

“Quanto aos médios, não estamos a pensar trazer ninguém. Temos recorrido à ‘prata da casa’. Sinceramente, estou muito satisfeito com os meus jogadores. Não está previsto ir ao ‘mercado’. Vamos utilizar o que o clube tem”, disse.

Bruno Pinheiro apelou também à presença de espetadores no Estádio Cidade de Barcelos, até pela homenagem às corporações de bombeiros do concelho na sequência dos incêndios no norte e centro do país, cuja área ardida ultrapassa os 124 mil hectares e no âmbito dos quais sete pessoas morreram e cerca de 120 ficaram feridas.

O Gil Vicente, 10.º classificado, com seis pontos, recebe o Casa Pia, 11.º, também com seis, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa, agendado para as 15:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.