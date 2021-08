A formação comandada por Jorge Simão tem pela frente dois jogos com o Larne, o primeiro já na quinta-feira, em casa, e caso supere o conjunto norte-irlandês, já sabe que o último obstáculo para atingir a fase de grupos será, muito provavelmente, o mais difícil entre todos os que lhe poderiam calhar em sorte.

O Tottenham, agora treinado pelo português Nuno Espírito Santo, é uma das formações mais prestigiadas da Premier League, finalista da Liga dos Campeões em 2019 e atual 15.º classificado no ‘ranking’ de clubes da UEFA.

Para o estatuto dos londrinos contribui – e muito – o vasto lote de jogadores internacionais pelas respetivas seleções que integram o plantel, como o guarda-redes Lloris, o defesa Eric Dier, os médios Hojbjerg, Dele Alli, Moussa Sissoko, Lo Celso ou Lucas Moura, e os avançados Bergwijn, Son ou Harry Kane, este último a grande ‘figura’ dos ‘spurs’.

Já o Santa Clara, terá pela frente os russos do Sochi ou os sérvios do Partizan no ‘play-off’, sendo que para lá chegar terá de bater os eslovenos do Olimpija Ljubljana na terceira pré-eliminatória, cujo jogo da primeira mão se realiza na quinta-feira, em Ponta Delgada.

Se o Sochi é ainda um ‘jovem’ no mundo do futebol, criado em 2018 e a disputar uma competição europeia pela primeira vez, o Partizan é precisamente o oposto, um ‘histórico’ europeu, contando no seu palmarés com múltiplos troféus na Sérvia, além de ter sido finalista da Taça dos Campeões Europeus em 1966.

O sorteio do ‘play-off’ da primeira edição da Liga Conferência Europa ditou ainda que a Roma, treinada por José Mourinho, vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os turcos do Trabzonspor e os noruegueses do Molde.

As partidas da primeira mão do ‘play-off’ estão marcadas para 19 de agosto, enquanto os encontros da segunda mão jogam-se uma semana depois, no dia 26.