Segundo o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça, que ditou ainda um Arsenal-Bayern Munique, um Atlético de Madrid-Borussia Dortmund e um Paris Saint-Germain-FC Barcelona, ingleses e espanhóis vão reeditar as meias-finais das duas últimas edições da prova, com decisão em Inglaterra.

Em 2021/22, o Manchester City venceu em casa por 4-3, depois de ter liderado por 2-0, 3-1 e 4-2, e acabou por ‘cair’ em Madrid, derrotado por 3-1, após prolongamento, no ‘milagre’ de Rodrygo, que ‘bisou’ aos 90 e 90+1 minutos, depois de Mahrez adiantar os ingleses no Bernabéu. Benzema decidiu de penálti, no tempo extra.

Na época passada, o ‘onze’ de Pep Guardiola conseguiu um empate 1-1 no Bernabéu, com De Bruyne a ‘anular’ o tento inicial de Vinícius, e ‘vingou-se’ no Etihad, ao golear os ‘blancos’ por 4-0, num embate em que Bernardo Silva ‘bisou’ na primeira parte.

O Manchester City ‘atropelou’ o Real Madrid e depois arrebatou em Istambul o seu primeiro título de campeão europeu, ao bater o Inter Milão por 1-0.

A formação tricampeã inglesa em título, que está nos ‘quartos’ pela sétima vez consecutiva, volta a ser favorita na eliminatória, perante um Real Madrid, campeão em 2021/22, que já tinha estado nesta fase nos últimos três anos.

O ‘duelo’ entre os ingleses, de Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, e espanhóis encabeça o ‘cartaz’ e é o único duelo entre anteriores vencedores, já que as três equipas presentes nesta fase que nunca venceram a prova não se defrontam.

O Arsenal, finalista em 2005/06 e ‘carrasco’ do FC Porto nos ‘oitavos’ desta edição, vai medir forças com o Bayern Munique, que, na 22.ª presença nos ‘quartos’ na ‘era Champions’ (desde 1992/93), vai em busca do seu sétimo título, e primeiro desde 2019/20.

A formação bávara, a 10 pontos do Bayer Leverkusen na Bundesliga, aposta tudo na Liga dos Campeões, enquanto os ‘gunners’, de Fábio Vieira e Cédric Soares, estão muito focados na Premier League, que lideram, com os mesmos pontos do Liverpool e mais um do que o City.

Pela experiência na prova, e com a segunda mão em casa, a formação em que alinha o português Raphaël Guerreiro parte como favorita, sendo que, seguindo em frente, vai ter pela frente nas ‘meias’ o City ou o Real Madrid.

O outro lado do quadro, e do qual sairá forçosamente o outro finalista, é bem menos categorizado, e o Paris Saint-Germain, no ano de despedida de Kylian Mbappé, tem um boa oportunidade para repetir, quatro anos depois, a final de Lisboa.

A formação parisiense, que lidera destacada a Ligue 1, vai medir forçar nos ‘quartos’ com o FC Barcelona, num embate que reedita, pela mesma ordem, o célebre duelo de 2016/17, com os parisienses a ganharam por 4-0 em casa e a perderem por 6-1 fora.

No ‘Barça’, cinco vezes campeão europeu, ainda está o ‘herói’ desse duelo, o capitão Sergi Roberto, mas quase tudo o resto é diferente, numa equipa que tem feito uma campanha muito irregular.

Os parisienses, de Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos, partem com ligeiro favoritismo, mas os catalães, de João Cancelo e João Félix, são imprevisíveis e têm potencial, sobretudo individual, para assustar qualquer adversário.

O duelo teoricamente menos empolgante é o que opõe o Atlético de Madrid, ‘carrasco’ do Inter Milão, ao Borussia Dortmund, equipas que não disputam os títulos nos respetivos países.

Os ‘colchoneros’, que já foram três vezes finalistas, a última em 2015/16, são quartos na La Liga, a 14 pontos do líder Real Madrid, enquanto o Dortmund, campeão europeu em 1996/97, também é quarto na Bundesliga, a 20 pontos do Bayer Leverkusen.

Os encontros dos ‘quartos’ disputam-se em abril, em 09 e 10 (primeira mão) e 16 e 17 (segunda), com as ‘meias’ em 30 de abril e 1 de maio (primeira) e 7 e 8 de maio (segunda). A final realiza-se em Wembley, em 1 de junho.