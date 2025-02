Martín, de 27 anos, que conquistou em 2024 o primeiro título no Campeonato do Mundo de velocidade de motociclismo, perdeu o controlo da Aprilia e foi projetado da moto, embatendo com violência no asfalto, ao ponto de a viseira do capacete ter saltado.

O piloto espanhol foi transportado para o centro médico do circuito malaio e, posteriormente, para o hospital, onde foram diagnosticadas “fraturas do quinto metacarpo da mão direita e do terceiro, quarto e quinto metatarsos do pé esquerdo”, segundo informou a equipa.

O campeão mundial da categoria rainha do motociclismo, que tinha sofrido uma queda pouco antes, mas sem consequências físicas, vai permanecer hospitalizado até quinta-feira, regressando depois à Europa para ser operado à mão direita e pé esquerdo.

Martín vai falhar a segunda sessão de testes de pré-temporada, que se realiza na próxima semana, na Tailândia, e poderá não estar totalmente recuperado a tempo do primeiro Grande Prémio do Mundial de 2025, em 2 de março, naquele país asiático.