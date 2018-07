O alemão, de 24 anos, tem como ponto alto da carreira um ouro nos Jogos Olímpicos do Rio2016, em K4 1.000 metros, e disse à Agência Lusa ter estado nos Jogos Europeus Universitários para preparar os Mundiais, de 23 a 26 de agosto no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, onde decorrem de sábado a segunda-feira as provas de canoagem.

“Ontem [sábado], fomos à praia na Figueira da Foz, mas também ao Castelo de Montemor-o-Velho. Passeámos bastante, foi muito bom”, revelou. No regresso a Montemor, no mês que vem, o grande objetivo é “defender o título em K4 500 metros e conseguir uma medalha em K1, seja qual for a cor”, mas outro destaque é o reencontro com Fernando Pimenta, que já venceu, em 2017, mas com quem mantém “uma boa amizade”.

O alemão recordou: “No ano passado, treinámos juntos, é uma boa pessoa. Somos amigos. Nessa derrota (na final de K1 1.000 metros do Mundial2017(, ficou um pouco zangado consigo mesmo, mas foi um bom desportista e deu-me os parabéns”, revelou.

Em Montemor-o-Velho, Pimenta corre “com mais pressão”, admitiu o alemão, mas espera que o medalhado olímpico português possa “fazer a melhor corrida da sua carreira e sentir o apoio do público”.

“Desejo-lhe tudo de bom”, rematou.

A quarta edição dos Jogos Europeus Universitários decorre até 28 de julho e traz 13 desportos diferentes a Coimbra, com a participação de cerca de 4.500 atletas — a sua maioria campeões nacionais universitários nas 13 modalidades em competição, entre eles cerca de 450 portugueses -, de 295 universidades de 40 países.