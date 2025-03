A portuguesa Auriol Dongmo conquistou hoje a medalha de bronze no lançamento do peso nos Europeus de atletismo em pista curta Apeldoorn2025, nos Países Baixos, com um arremesso a 19,26 metros, enquanto Jessica Inchude ficou em quinto.

A bicampeã europeia, de 34 anos, lançou o engenho a 19,26, a sua melhor marca do ano, no seu segundo ensaio, e logrou o terceiro lugar do pódio, atrás da neerlandesa Jessica Schilder, que juntou o título sob telha aos dois continentais ao ar livre, e da alemã Yemisi Ogunleye, ouro em Paris2024, que conseguiram 20,69 e 19,56, respetivamente. A também portuguesa Jessica Inchude, de 28 anos, terminou no quinto lugar, com os 18,91 da sua segunda tentativa, depois de ter sido quarta em Istambul2023. Auriol Dongmo assegurou a quarta medalha portuguesa em Apeldoorn2025, a segunda de hoje, após Salomé Afonso juntar o bronze nos 3.000 metros à prata nos 1.500, distância em que Isaac Nader também alcançou o bronze. Este registo supera o total de ‘metais’ conquistados por Portugal em Europeus ‘indoor’, superando os três de Valência1998, Viena2002, Torun2021 e Istambul2023, no entanto sem qualquer título de campeão.