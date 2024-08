Após o início oficial da época com a Supertaça, em que estiveram a vencer por 3-0, com 3-1 ao intervalo, e viram o rival FC Porto virar o jogo para 4-3, já no prolongamento, e conquistar o troféu, a equipa de Rúben Amorim tenta começar bem o campeonato.

O treinador que levou o Sporting aos títulos de 2020/21 e 2023/24 admitiu a dificuldade em ‘digerir’ a derrota do Sporting, mas garantiu que a equipa se manterá fiel aos princípios que lhe têm dado êxitos.

No primeiro jogo da I Liga, o treinador já poderá contar com Matheus Reis, castigado na Supertaça, numa época em que procura colmatar a saída do capitão e central Sebastián Coates e tem um novo guarda-redes, o sérvio Kovacevic.

Do lado do Rio Ave, o técnico Luís Freire ainda não deverá contar com o reforço cipriota Georgios Okkas, a recuperar de lesão, num momento em que o plantel vila-condense faz os últimos acertos, à espera de mais aquisições.

Depois do Sporting, o FC Porto é o segundo ‘grande’ a entrar em campo, com o treinador Vítor Bruno, ex-adjunto de Sérgio Conceição, a ser a aposta de uma nova direção, desde abril, e de uma nova estrutura desportiva.

Na sua estreia como técnico principal no campeonato, após a conquista da Supertaça, Vítor Bruno começa no Estádio do Dragão, com a receção no sábado ao Gil Vicente (20:30), numa época em que saíram Taremi, mas também Pepe e o treinador Sérgio Conceição.

Entre os principais candidatos, o Benfica, a equipa com mais títulos na I Liga (38), em contraste com os 20 do Sporting e os 30 do FC Porto, entra em campo no domingo, com a visita ao Famalicão (18:00).

É uma época de risco para os ‘encarnados’, perante o desempenho aquém das expectativas na última época, em que o treinador alemão Roger Schmidt tem pouca margem, e tolerância dos adeptos, para a temporada que se avizinha.

Os ‘encarnados’ visitam Vila Nova de Famalicão também ainda com ajustes do plantel, desde logo com a saída de João Neves, um dos indiscutíveis da última temporada, e as entradas do avançado Pavlidis, do lateral Niklas Beste e dos médios Leandro Barreiro e Renato Sanches, num regresso por empréstimo com opção de compra.

O Sporting de Braga, que recebe o Estrela da Amadora no domingo (20:30), e o Vitória de Guimarães, que visita o Arouca na segunda-feira (20:15), são os últimos a entrar em ação, depois de quinta-feira terem os respetivos jogos na terceira pré-eliminatória da Liga Europa e Liga Conferência Europa.

Por último, o regressado Santa Clara estreia-se fora no domingo com o Estoril Praia, enquanto os também promovidos AVS e Nacional defrontam-se ainda no sábado, na Vila das Aves.