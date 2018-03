O Governo Grego suspendeu o campeonato de futebol da Grécia. O anúncio é feito pelo secretário de Estado do Desporto, Giorgos Vasiliadis. Esta decisão surge depois de o presidente do PAOK Salónica ter invadido o campo no domingo com uma arma.

O secretário de estado do desporto, Giorgos Vasiliadis, disse, no fim de uma reunião de emergência do executivo, que o campeonato estava suspenso, acrescentado que este não será retomado enquanto não forem definidas novas regras.

Giorgos Vasiliadis explicou que o governo está em contacto com a UEFA, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O incidente que provocou a suspensão do campeonato ocorreu durante o jogo entre o PAOK Salónica e o AEK Atenas, no domingo. O jogo foi interrompido devido a vários desacatos e incidentes tanto no campo como nas bancadas.

A confusão começa quando Fernando Varela, jogador português, marca o primeiro golo do encontro, pela equipa PAOK. O árbitro validou o golo, mas, após conversar com os assistentes, voltou atrás com a sua decisão. Como resposta, os adeptos manifestam o seu desagrado e invadem o relvado, inclusive o presidente do PAOK, que estava armado com o “que parece ser um revólver” - como indica a agência Reuters.

A polícia já emitiu um mandato de captura para o Presidente do club, Ivan Savvidis, e contra os quatro guarda-costas que o acompanhavam.

Segundo a polícia, Savvidis é procurado por violação de lei desportiva e não por ter entrado em campo armado, uma vez que possui licença de uso e porte de arma.

O presidente do PAOK, Ivan Savvidis, é um dos homens mais ricos da Grécia. Para além de presidente, é também membro do parlamento russo, mantendo relações com Vladimir Putin.

Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton, mais conhecido como PAOK, é um clube polidesportivo da cidade grega de Salonica.