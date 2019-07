Como se esperava, a tarefa da Argélia face à Costa do Marfim revelou-se mais difícil e obrigou à disputa de um prolongamento e à marcação de uma série de penáltis, após o 1-1 ao fim dos 90 minutos.

No desempate por grandes penalidades, os argelinos foram mais competentes, ao falharem apenas um castigo máximo contra dois do adversário.

No entanto, houve um momento determinante no jogo, um penálti desperdiçado pela Argélia no início da segunda parte, o qual, a ser concretizado, poria a seleção norte-africana com dois golos de vantagem e com um pé na meia-final.

Bounedjah Baghdad teve nos pés, aos 48 minutos, oportunidade soberana de abrir as portas das meias-finais para a Argélia, mas acertou na barra da baliza do do guarda-redes Sylvain Gbohouo, que foi uma das figuras da partida e evitou que os argelinos se colocassem a vencer por 2-0.