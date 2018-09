O canoísta pentacampeão da Europa em K1 maratona, José Ramalho, procura hoje inédito título mundial no Rio Cávado, Vila de Prado, Braga.

O vila-condense, que já foi seis vezes campeão da Europa, vai lutar pelo único título que lhe falta na carreira, depois de em mundiais já ter sido bronze em 2009, 2014 e 2016 e prata em 2012.

A seleção tem mais possibilidades de medalhas, uma vez que também compete Rui Lacerda em C1, categoria na qual se apresenta como vice-campeão da Europa – enquanto em sub-23 conseguiu duas medalhas de bronze em Mundiais e dois títulos de campeão europeu.

Lacerda terá a companhia do experiente Nuno Barros, campeão do Mundo em 2010, sendo ainda bronze em 2014, 2015 e 2016, e a cooperação dos amigos limianos e o bom conhecimento do rio podem facilitar a chegada ao pódio.

Portugal tem, para já, uma medalha de ouro, conquistada sexta-feira por Sérgio Maciel em C1 sub-23.

Programa dos portugueses presentes na competição:

- Sábado, 08 set:

08:45 / C1

Ana Afonso e Rita Nascimento.

10:30 / C1

Rui Duarte Lacerda e Nuno Barros.

14:00 / K1

Joana Marinho Sousa e Maria Cabrita.

16:30 / K1

José Ramalho e Alfredo Faria.