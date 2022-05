Em comunicado, o clube bracarense frisa que, “não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido, o treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no Sporting de Braga e abraçar novos projetos desportivos”.

“A conquista da Taça de Portugal, em pleno ano de centenário, figura como uma marca inalienável nos 101 anos da história do Sporting de Braga, garantindo que o contributo de Carlos Carvalhal tenha lugar cativo na galeria de feitos do nosso clube”, pode ler-se.

Nas duas temporadas ao serviço do Sporting de Braga, além da Taça de Portugal conquistada na última época, Carlos Carvalhal, de 56 anos, obteve dois quartos lugares no campeonato, foi finalista da Taça da Liga na época passada e chegou aos quartos de final da Liga Europa na presente edição.

O comunicado termina com o Sporting de Braga a agradecer “a Carlos Carvalhal todo o trabalho e dedicação colocados ao serviço do clube, enaltecendo a atitude profissional como sempre encarou as suas tarefas na liderança da equipa principal”.