Os bracarenses encurtaram na última jornada a distância para os ‘dragões’ e, se vencerem os gilistas, podem agora igualá-los, depois do empate no clássico entre os portistas e o líder Sporting (1-1), na sexta-feira.

“O Gil Vicente é um adversário difícil, já venceu o FC Porto, empatou com o Sporting, empatou connosco na primeira volta [0-0]. Preparámos muito bem o jogo, sabemos das dificuldades que vamos encontrar. O treinador [Bruno Pinheiro] organiza muito bem as suas equipas e, além disso, tem dois ou três jogadores que merecem uma atenção especial, mas vamos à luta pelos três pontos”, disse.

Carlos Carvalhal ‘fugiu’ à questão sobre se o terceiro lugar é um objetivo: “Temos um grande objetivo, que é vencer o jogo de amanhã [domingo], e fazer deste o jogo das nossas vidas”.

Com quatro vitórias consecutivas no campeonato, a equipa minhota atravessa o melhor momento da época e o treinador admitiu que, em termos de espírito de grupo e de qualidade futebolística, o Sporting de Braga “está mais próximo do padrão” das equipas que já orientou, “mas ainda não perfeita”.

Em janeiro saíram sete jogadores (Rafik Guitane, João Marques, Yuri Ribeiro, Roberto Fernández, André Horta, Matheus e Bruma) e entraram apenas dois (Racic e Fran Navarro).

“Não houve limpeza nenhuma, os jogadores saíram por diversos motivos e agradeço a todos o seu contributo”, disse apenas sobre os movimentos do clube no mercado.

Zalazar ainda pode sair, mas Carlos Carvalhal garantiu que o médio uruguaio está lesionado: “As negociações são para o ‘boss’ [presidente António Salvador], se eventualmente ele ficar obviamente que é uma mais-valia”.

Além de Zalazar, continuam indisponíveis por lesão Niakaté e Vítor Carvalho.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 40 pontos, e Gil Vicente, 12.º, com 22, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.